Появилась программа мероприятий ко Дню Победы в Самаре 2023 году

Программа будет насыщенной и продлится весь день. Завершится праздник салютом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как жители Самары отметят День Победы в 2023 году. Программа будет включать в себя патриотические и памятные мероприятия. Не обойдется и без концерта. Об этом сообщили в региональном правительстве.

8 мая жители по традиции возложат венки и цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» и на Аллее Славы. Основное празднование состоится 9 мая. День Победы начнется с военного парада, который пройдет на площади Куйбышева. Начало – в 10:00. В скверах на площади Куйбышева откроются тематические площадки. Также запланирована акция «Солдатская каша».

В 12:00 на площади Славы состоится выступление сводного хора отцов «Песни Победы отцов». Военно-патриотические песни будут исполнять свыше 500 мужчин.

Шествия «Бессмертного полка» в традиционном формате в этом году не будет. Жители смогут разместить портреты своих героев на автомобилях, принять участие в онлайн-шествии, а также в акциях «Бессмертный полк: портрет героя на одежде», «Бессмертный полк: портрет героя на сердце».

Завершится празднование концертом на площади Куйбышева. Для самарцев выступит группа «Сурганова и Оркестр», которая исполнит песни «Пилоты», «Дождливым вечером», «Смуглянка», «Катюша», «Любимый город» и другие. А вечером в акватории Волги напротив 1-й очереди набережной и на площади Куйбышева запустят праздничный фейерверк и артиллерийский салют. Начало – в 22:00.

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