Участники СВО пообщались с родными из Самарской области в рамках телемоста

Военнослужащие отметили, что были рады увидеть своих родных Фото: скриншот с видео

Жители Самарской области смогли пообщаться со своими родственниками-военнослужащими, принимающими участие в спецоперации. Сделать это удалось при помощи телемоста, который состоялся в преддверии Дня Победы. Информацию сообщили в ЦВО.

– Военнослужащие мотострелкового соединения группировки «Отважные» увиделись со своими близкими. Родственники, дети, юнармейцы, представители общественных организаций Самары передали своим защитникам теплые слова поддержки и надежды на их скорейшее возвращение домой, – поделились в пресс-службе ЦВО.

Участие в онлайн-встрече также принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона приехал навестить защитников Отечества.

Сами военнослужащие отметили, что были рады повидать своих родных. При помощи телемоста они выяснили, как обстоят их домашние дела и в очередной раз услышали, как их любят и ждут дома с победой.

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