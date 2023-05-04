Смотр военно-патриотических объединений прошел в Самаре 4 мая 2023 года

Участники несли караульную службу у Вечного огня Фото: правительство Самарской области

В четверг, 4 мая, в Самаре состоялся смотр военно-патриотических объединений Самарской области. Участие в нем приняли 10 отрядов. Информацию сообщили в региональном правительстве.

– Благодаря примеру юных патриотов с каждым годом растет число молодых людей, которые живо интересуются героическим прошлым и настоящим нашей страны, – отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская.

В рамках смотра участники несли караульную службу у Вечного огня. Они приняли участие в церемонии возложения цветов и прошли торжественным маршем перед горельефом Скорбящей Матери-Родине.

По итогам 1 место досталось военно-патриотическому объединению «Кадетский корпус» центра «Авангард-Самара». ВПО, показавшие лучшие результаты по итогам учебного года, получили дипломы, а выпускникам объединений вручили сертификаты о прохождении военно-прикладных дисциплин.

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