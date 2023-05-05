Пьяный мотоциклист попался сотрудникам ГИБДД в Самарской области 4 мая 2023 года

Байкера задержали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 4 мая 2023 года, сотрудники Госавтоинспекции задержали мотоциклиста, который разъезжал по Самарской области в состоянии опьянения. Информацию сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Все случилось в 17:00 в Красноярском районе, напротив дома №271 по улице Комсомольская. Полицейские остановили мотоцикл для проверки. За рулем в этот момент находился 38-летний мужчина. Проверка показала, что мотоциклист находится в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушителя задержали. Теперь ему грозит штраф, а также лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
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