Пьяный мотоциклист попался сотрудникам ГИБДД в Самарской области 4 мая 2023 года

Байкера задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 4 мая 2023 года, сотрудники Госавтоинспекции задержали мотоциклиста, который разъезжал по Самарской области в состоянии опьянения. Информацию сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Все случилось в 17:00 в Красноярском районе, напротив дома №271 по улице Комсомольская. Полицейские остановили мотоцикл для проверки. За рулем в этот момент находился 38-летний мужчина. Проверка показала, что мотоциклист находится в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителя задержали. Теперь ему грозит штраф, а также лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

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