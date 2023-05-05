Под Самарой женщина ударила ножом обидчика, который на нее замахнулся

После нападения горожанка обработала рану и вызвала скорую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чапаевский городской суд отправил в колонию местную жительницу. Женщина напала на своего знакомого с ножом. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Все случилось в ноябре 2022 года. Мужчина пришел в гости к своей знакомой. Они пили алкоголь на кухне, когда между ними произошел конфликт. Приятель замахнулся на хозяйку квартиры, а та, в свою очередь, ударила его ножом в живот. Позднее женщина отметила, что ранее мужчина уже поднимал на нее руку, и на этот раз она решила избежать рукоприкладства.

Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред. Тем не менее, после нападения женщина обработала рану и вызвала скорую. Этот факт был учтен в суде, который приговорил гражданку к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

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