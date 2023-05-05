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НовостиПроисшествия5 мая 2023 4:48

Жительница Тольятти стала директором подставной фирмы за 10 тысяч рублей

Женщина нарушила закон ради легкого заработка
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В отношении «руководительницы» возбудили уголовное дел

В отношении «руководительницы» возбудили уголовное дел

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Тольятти попала под уголовное дело из-за легкого заработка. За деньги она согласилась стать директором фиктивной фирмы. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Компания, о которой идет речь, была образована в июне 2021 года. Тогда же 31-летняя горожанка нашла в интернете объявление о легком заработке. Она откликнулась на предложение.

– Она предоставила свой паспорт и документы в налоговые органы, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице не намерена, – пояснили в региональном ГУ МВД.

За свои услуги женщина получила 10 тысяч рублей. Отмечается, что ранее она была судима за подделку документов. В отношении горожанки возбудили уголовное дело по ч.2 ст.173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Ведется следствие.

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