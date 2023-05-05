В Самаре по решению суда приведут в порядок дороги в Куйбышевском районе

Недочеты на проезжей части заметили представители прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары удовлетворил исковые заявления прокуратуры Куйбышевского района. Они касались приведения в порядок нескольких дорог. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее представители прокуратуры провели проверку, которая выявила нарушения на ряде дорожных объектов Куйбышевского района. Речь идет о дорогах на улицах Главной, Грозненской, Вологодской, Шоссейной, Бакинской, Центральной. Там обнаружили многочисленные просадки и выбоины, из-за чего движение транспорта было затруднено.

Прокуратура обратилась в суд, в котором потребовала обязать мэрию привести дороги в порядок. Требования были удовлетворены.

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