Парк-отель «Дубрава» на Красноглинском шоссе в Самаре продают за 350 млн рублей

Туристический комплекс ремонтировали в 2021 году Фото: avito.ru

В Самаре выставили на продажу парк-отель «Дубрава» на Красноглинском шоссе. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

– Продается готовый бизнес, который действует уже 14 лет. Объект расположен в лесной зоне одного из самых живописных уголков города Самара, в 20 минутах езды от центра города и 30 минутах езды от аэропорта Курумоч. Туристический комплекс работает круглый год, – сообщает собственник.

Отмечается, что в комплексе благоустроенная территория с системой видеонаблюдения. При необходимости ее можно увеличить. Кроме того, объект только недавно был отремонтирован – работы выполнили в 2021 году.

В состав комплекса входит гостиница, 16 коттеджей, ресторан, эко-ресторан, шатры, беседки барбекю, детские площадки, летняя веранда, живой уголок, зоопарк, комплекс бассейнов. Номерной фонд рассчитан на 250 человек. В парке-отеле укомплектованный штат сотрудников из 50 человек.

Цена комплекса составляет 350 000 000 рублей.

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