Жители Самары проявили интерес к ипотеке от работодателя

Воспользоваться льготным ипотечным кредитом от работодателя сегодня хотел бы каждый третий самарец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары признались, что хотели бы получить ипотеку от работодателя. Об этом заявил каждый третий работающий самарец. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

– Воспользоваться льготным ипотечным кредитом от работодателя сегодня хотели бы 35% жителей областной столицы. Опрошенные отмечают, что их привлекает возможность приобрести жилье на более выгодных условиях, – пояснили специалисты.

Наибольший интерес к ипотеке от работодателя проявляют самарцы с детьми – таковых оказалось 48%. Основную долю среди них составляют женщины, а также граждане с зарплатой от 50 до 80 тысяч рублей.

Отмечается, что 43% опрошенных не проявили интерес к такому финансовому продукту. По их мнению, займ от работодателя может обернуться зависимостью от компании.

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