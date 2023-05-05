Оперативники выявили незаконную продажу рыбы на рынке в Самарской области

В отношении нарушителей составлены административные протоколы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские Самарской области обнаружили незаконную продажу рыбы на одном из местных рынков. Нарушения были выявлены в рамках акции «Гражданский мониторинг». Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Рейдовые мероприятия прошли на продовольственном рынке в центре села Елховка. Там местные жители и продавцы из соседних районов торгуют рыбой различных пород. В их числе – карась, сазан, лещ и другие.

Проверка показала, что в некоторых случаях реализация товара велась с нарушениями – у продавцов не было соответствующих разрешений и документации.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

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