Росгвардейцы провели праздничный парад под окнами ветерана в Самаре

Специально для майора в отставке Андрея Тонковидова выступил военный оркестр. Фото: Управление Росгвардии по Самарской области

Ветераны Самары продолжают принимать поздравления в преддверии Дня Победы. Одно из таких мероприятий состоялось в Гвардейском переулке, где проживает ветеран регионального управления Росгвардии, майор в отставке Андрей Тонковидов. У него под окнами прошел личный праздничный парад.

– Персональные парады для наших ветеранов стали доброй традицией, которую мы повторяем из года в год. Видя улыбки в их глазах, становится понятно, что все это делается не зря, – поделился начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Специально для четы Тонковидовых – Андрея Петровича и его супруги Зои Федоровны – выступил военный оркестр. Музыканты исполнили всеми любимые композиции той поры. Песни подхватывали и соседи, вышедшие посмотреть на праздник. В конце ветеран принял поздравления с наступающим праздником.

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