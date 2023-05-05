В лесах Самарской области стартовала обработка от вредителей

Работы проведут на территории семи муниципалитетов губернии. Фото: Минлесхоз Самарской области

В Самарской области стартует обработка лесов от вредителей. Специалисты приступят к работам 6 мая 2023 года. Информацию сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Обработку проведут на территории Елховского, Красноярского Кошкинского, Сергиевского, Ставропольского, Челно-Вершинского, Шигонского районов. Для этого будет использован биологический препарат «Дефилигнум, СК».

Отмечается, что специалисты установят предупреждающие знаки – их разместят на расстоянии 300 метров и 500 метров от мест обработки. На этих участках также будет действовать запрет на въезд транспорт. Жителей в леса не пустят. Кроме того, здесь будет нельзя пасти животных и собирать лекарственные травы, размещать пасеки.

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