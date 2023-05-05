Гала-концерт фестиваля «Гитары в строю!» с участием Стивена Сигала пройдет в Самаре 6 мая 2023

Концерт завершит фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 6 мая 2023 года, в Самаре состоится закрытие международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!». Завершится он гала-концертом с участием актера, кинорежиссера и музыканта Стивена Сигала. Местом проведения мероприятия станет площадь имени В.В. Куйбышева.

Помимо Стивена Сигала, на гала-концерте выступят Джими МакРэй из Великобритании, Сашо Гачник «Сварогов» из Словении, Франсуа Модеме из Франции, группа LiberАrte из Никарагуа, группа Opcio K-95 из Каталонии, виолончельный квартет Rastrelli Cello Quartet (Россия, Германия). Также в мероприятии примут участие российские исполнители: народный ансамбль «Гренада», Сергей Войтенко и Денис Майданов. Начало — в 16:00.

Напомним, фестиваль антифашисткой песни «Гитары в строю!» стартовал в Самарской области 1 мая 2023 года. Местом его проведения стали площадки в разных городах региона. Это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск и Сызрань.

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