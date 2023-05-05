Житель Самары, прошедший горячие точки, трагически погиб в ходе СВО

На прошлой неделе жители Самары простились со своим земляком Алексеем Артемовым – начальником штаба мотострелкового батальона прикрытия границы воинской части. Военнослужащий трагически погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава Октябрьского района Сергей Радько.

– Алексей мужественно сражался за мир и за свою Родину, самоотверженно боролся за будущее своей семьи и своего народа. Проститься с героем собрались родные и друзья, товарищи по работе и сослуживцы. В последний путь Алексея Александровича проводили со всеми воинскими почестями. Глубокие соболезнования родным и близким героя, – поделился Сергей Радько.

Алексей Артемов с 2000 по 2002 год находился в составе Временной оперативной группировке сил на территории Северо-Кавказского региона. Он выполнял задачи по уничтожению и разоружению незаконных бандформирований, поддержанию правопорядка региона. Боец имеет множество наград за выполнение боевых задач.

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