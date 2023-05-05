Хор из 500 мужчин исполнит «Песни Победы отцов» на площади Славы в Самаре 9 мая 2023

Сводный хор выступит на площади Славы в День Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 9 мая 2023 года, на площади Славы в Самаре пройдет акция, посвященная Дню Победы. Там выступит сводный хор из более чем 500 мужчин. Он исполнит военно-патриотические песни. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект «Песни Победы отцов» стартовал в Самарской области 2 февраля 2023 года. Он охватил почти все районы губернии. Финальным мероприятием проекта станет исполнение песен сводным хором, который может стать одним из самых больших и претендовать на новый российский рекорд.

Сводный хор выступит в Самаре 9 мая 2023 года в 12:00. Присоединиться к акции смогут все желающие. В День Победы на площади Славы прозвучат известные песни: «Журавли», «Живые, пойте о нас!», «Катюша», «Смуглянка», «Мужчины», «Служить России» и другие.

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