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НовостиОбщество5 мая 2023 7:36

Группа «Сурганова и Оркестр» выступит на пл. Куйбышева в Самаре в День Победы 9 мая 2023

Коллектив исполнит песни «Смуглянка», «Катюша» и «Любимый город»
Анастасия ФИЛАТОВА
Группа станет специальным гостем праздничного концерта в честь Дня Победы / Фото: vk.com/surganovaofficial

Группа станет специальным гостем праздничного концерта в честь Дня Победы / Фото: vk.com/surganovaofficial

Во вторник, 9 мая 2023 года, на площади Куйбышева в Самаре состоится концерт «Страна Героев», посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне. Хедлайнером мероприятия станет известная рок-группа «Сурганова и Оркестр». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Группа «Сурганова и Оркестр» исполнит знаменитые песни «Пилоты», «Дождливым вечером», «Смуглянка», «Катюша», «Любимый город» и другие, - отметили в мэрии.

Кроме того, специально к праздничной концертной программе будет создана вокально-хореографическая постановка «Победа будет за нами!». Ее исполнят за несколько минут до фейерверка и артиллерийского салюта. Последние прогремят в 22:00 с Волги напротив первой очереди набережной и на площади Куйбышева.

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