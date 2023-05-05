Дмитрий Азаров в ходе телемоста поздравил самарских бойцов СВО и их родных с наступающим Днем Победы

Бойцы и их семьи не могли сдержать эмоции от радости встречи / Фото: Андрей Савельев

Состоялся очередной телемост между бойцами СВО и их родными в Самарской области. Его организовали в подразделении, где несут службу казаки-добровольцы, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при содействии 2-й гвардейской общевойсковой армии и поддержке Минобороны РФ. Глава региона специально приехал к землякам на передовую в преддверии Дня Победы.

- Сегодня будет возможность увидеть родные лица, поговорить. Не буду отнимать много времени. Прежде чем мы начнем, хочу от всей души поздравить с наступающим Днем Победы. После телемоста мы с бойцами еще обсудим военное житье-бытье, а вам - хорошего настроения в светлый, радостный день общения со своими любимыми, родными, с нашими героями, - обратился Дмитрий Азаров к участникам телемоста.

Общение участников СВО с родными продлилось больше часа. Многие семьи приехали с детьми. Они рассказывали об успехах своих чад в учебе, новости о здоровье пожилых родителей, передавали приветы от родственников. Близкие бойцов говорили, что гордятся ими, верят в них и очень ждут возвращения домой с победой. Также они поздравляли участников СВО с наступающим праздником. Для всех эта встреча стала долгожданным и очень радостным событием.

Отметим, как и в предыдущие поездки в зону СВО, губернатор передал бойцам новую партию необходимой техники, спецсредств и гуманитарной помощи, а также радиоэлектронную пушку, которая позволяет выводить из строя беспилотники противника. Кроме того, военнослужащие получили подарки к 9 Мая.

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