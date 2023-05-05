Программу для старых домов подготовят в Самарской области

Дома с большим износом строительных конструкций предложили исключать из программы капремонта Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Самарская губернская дума одобрила законопроект об изменениях в закон о системе капитального ремонта общего имущества в МКД. Речь идет об исключении из региональной программы домов, износ строительных конструкций которых превышает 70%. При этом старые постройки не бросят, для них создадут специальную программу.

- В течение полугода комиссия будет изучать техническое состояние таких МКД и вынесет решение: остается дом в программе или нет. Если дом исключат, с жителей снимут нагрузку по уплате взносов за капремонт, - сообщили в пресс-службе губдумы.

Все перечисленные ранее жильцами средства либо переведут в УК, отвечающую за обслуживание МКД, либо вернут собственникам квартир (на заявительной основе).

- Дома с высоким уровнем износа не будут брошены. Их включат в программы (за этим следит прокуратура), по ним будет проведен поддерживающий ремонт. В перспективе эти МКД признают аварийными, а людей переселят в новое жилье, - отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

По словам чиновника, сроки ожидания капремонта домов с износом до 70% сократятся. На них направят больше средств, благодаря чему удастся предотвратить переход МКД в аварийное состояние.

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