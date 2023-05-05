В Самаре женщина-водитель на «Ладе Весте» въехала в грузовик

Авария произошла на улице Георгия Димитрова Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самаре в четверг, 4 мая 2023 года. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили. Подробности аварии сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 16:30 на улице Георгия Димитрова. 41-летняя женщина-водитель на «Ладе Весте» поворачивала налево на разрешающий сигнал светофора и не уступила дорогу ГАЗ-САЗ-3507-01, за рулем которого был 59-летний мужчина. Отмечается, что грузовик в этот момент ехал прямо, также на разрешающий сигнал светофора.

Автомобили столкнулись, в результате чего пострадал один человек.

– Женщине-водителю после обследования врачами рекомендовано амбулаторное лечение, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Сейчас полицейские выясняют все причины произошедшего.

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