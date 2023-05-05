Дожди и грозы ожидаются в Самарской области 6 и 7 мая 2023 года

В выходные самарцев ждет пасмурная и дождливая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая 2023 года. Синоптики прогнозируют в эти дни дожди и грозы. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

В ночь на субботу, 6 мая 2023 года, местами по региону пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит +8...+13 градусов. Днем тоже ожидаются осадки. Ветер ускорится до 7-12 м/с. Местами его порывы достигнут 15-18 м/с. Воздух прогреется до +20...+25 градусов. Однако в отдельных районах будет прохладно — около +15 градусов.

В ночь на воскресенье, 7 мая 2023 года, местами по Самарской области пройдет кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра составит 6-11 м/с. Столбик термометра опустится до 0...+5 градусов. Местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3 градуса. В дневные часы осадки не ожидаются. Температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Отметим, ночные заморозки также возможны 8 и 9 мая 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал