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НовостиОбщество5 мая 2023 9:41

Движение транспорта ограничат в центре Самары с 7 по 9 мая 2023 года

Меры приняты в целях обеспечения безопасности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ограничения будут длиться по несколько часов

Ограничения будут длиться по несколько часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре накануне Дня Победы перекроют несколько улиц. Ограничения будут действовать несколько дней. Информацию сообщили в региональной Госавтоинспекции.

7 мая с 06:00 до 14:00 будет запрещен проезд по следующим участкам: Льва Толстого (от Галактионовской до Куйбышева); Красноармейская — (от Галактионовской до Куйбышева); Вилоновская (от Галактионовской до Куйбышева); Шостаковича (от Чапаевской до Куйбышева); Фрунзе (от Льва Толстого до Вилоновской); Молодогвардейская (от Некрасовской до Льва Толстого и от Вилоновской до Ульяновской); Чапаевская (от Льва Толстого до Вилоновской).

С 22:00 8 мая до 15:00 9 мая движение ограничат на улице Высоцкого (от Галактионовской до Молодогвардейской); Некрасовской (от Галактионовской до Чапаевской); Льва Толстого (от Галактионовской до Чапаевской); Молодогвардейской (от Высоцкого до Льва Толстого); Красноармейской (от Галактионовской до Молодогвардейской).

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