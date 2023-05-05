Непростая ситуация произошла в Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин разберется в непростой ситуации, которая произошла в Самарской области. Девочке-инвалиду отказали в обучении в школе. Информацию сообщили в пресс-службе СК РФ.

О произошедшем в следственный комитет сообщила мама ребенка. Женщина рассказала, что они проживают в Сызрани. Ее 10-летняя дочь, которая является инвалидом-колясочником, должна была пойти в 5-й класс. Для обучения была выбрана школа, расположенная рядом с домом, однако администрация отказала ребенку в зачислении.

В ситуацию вмешался Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Самарской области провести процессуальную проверку по данному факту. В дальнейшем доклад о предварительных и окончательных результатах проверки будет представлен главе СК РФ.

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