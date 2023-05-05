Самарский «Авиакор» может возродить производство самолетов Ан-140

Программа строительства самолетов Ан-140 была остановлена в 2015 году / Фото: aviacor.ru

Самарский «Авиакор» может возобновить программу строительства самолетов Ан-140. Это будет возможно при импортозамещении комплектующих, пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет предприятия.

Самолеты Ан-140 выпускали на самарском заводе с 2006 года. В 2015-м программу строительства воздушных судов этого типа остановили. Причина — отказ украинских предприятий-поставщиков от сотрудничества.

— В случае реализации программы импортозамещения комплектующих изделий и систем Ан-140 предприятие готово возобновить выпуск данных самолетов, — говорится в сообщении «Авиакора».

Насколько известно, после остановки программы Ан-140 предприятие получило два компенсационных заказа. Оно участвует в проекте строительства турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» Уральского завода гражданской авиации и занимается изготовлением компонентов для новых российских коммерческих самолетов SSJ-100 и МС-21.

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