Волонтеры раздадут жителям Самары 9 тысяч георгиевских ленточек накануне Дня Победы

Самарцам не просто дадут ленточку, но и объяснят ее значение

7 мая 2023 года, в преддверии Дня Победы, в Самаре пройдет акция, в рамках который жители смогут получить георгиевскую ленточку от добровольцев Самарского Дома молодежи. Информацию сообщили в мэрии.

– Волонтеры будут не просто раздавать ленты, а объяснять ее значение и правила закрепления символа на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу. Технология раздачи ленточек едина по всей стране: важен не только символ, но и обращение с ним, – пояснили в городской администрации.

Акция пройдет на трех площадках: на площади памяти погибшим в необъявленных войнах, у стелы в честь 150-летия Самарской Губернии и у памятника князю Георгию Засекину. Время проведения – с 12:00 до 14:00.

В общей сложности жителям раздадут 9 тысяч ленточек.

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