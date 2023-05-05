Поезд Победы прибыл на железнодорожный вокзал Самары 5 мая 2023 года

Во главе Поезда Победы – действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В пятницу, 5 мая 2023 года, многие жители Самары отправились на железнодорожный вокзал. Там состоялось красочное мероприятие – в областную столицу прибыл Поезд Победы. Самарцы постарались не упустить это событие.

На вокзале собралось множество встречающих. Ретро-состав, во главе которого шел празднично украшенный паровоз «Лебедянка», встречали улыбками и аплодисментами.

Программа мероприятия была насыщенной Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Отметим, что в этот день самарцев также ждала развлекательная программа. Они смогли сделать фотографии с экспонатами и посетить праздничный концерт. Отдельного внимания была удостоена реконструкция, которая воссоздала атмосферу 1945 года. Также прошла акция «Георгиевская ленточка».

Встречающие оказались в восторге от ретро-состава Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Напомним, Самара стала частью праздничного тура, который стартовал 29 апреля 2023 года. Перед этим ретро-составит посетил 7 крупных станций: Уфу, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пензу-1.