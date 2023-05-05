В банках Самарской области выявили 53 поддельных денежных знаков за три месяца 2023 года

Подлинность банкнот может попробовать проверить каждый. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько поддельных денежных знаков выявили в банковской системе Самарской области за три первых месяца 2023 года. Так, было обнаружено 53 денежных знака Банка России с признаками подделки.

33 обнаруженных фальшивок составили банкноты номиналом 5 тысяч рублей, четыре – номиналом 2 тысячи рублей, девять – номиналом 1000 рублей, пять – номиналом 200 рублей, одна – номиналом 100 рублей, одна – номиналом 5 рублей.

Подлинность банкнот может попробовать проверить каждый, обратив внимание на три защитных признака. Так, на просвет будут видны водяной знак и защитная нить, на ощупь почувствуются рельефные метки, а при наклоне банкноты будут появляться и исчезать скрытые изображения.

— Если банкноты покажутся подозрительными, можно обратиться в любой коммерческий банк. Там помогут определить их подлинность, — отметила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Информацию о признаках подлинности российских банкнот можно посмотреть на официальном сайте.

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