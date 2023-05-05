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НовостиОбщество5 мая 2023 11:03

В Самаре пройдет открытый «Турнир Памяти» по боксу

Он состоится 6 и 7 мая
Жанна ВАЛЮТИНА
фото: ТК «Гудок»

фото: ТК «Гудок»

На открытом «Турнире Памяти» в Самаре пройдут боксерские бои разных возрастных категорий.

Бои пройдут 6 мая с 13:00 до16:00 и 7 мая с 14:00 до 17:00 в ТК Гудок, зона отдыха «Поющие трубы». Гостей мероприятия ждут показательные состязания с участием Ярослава Никифорова, Рафи Хчояна, Сергея Бокова, автограф и фотосессии с приглашенными спортсменами звездами Hardcore Fighting Championship.

Подробную информацию о турнире можно узнать в Телеграм-канале ТК «Гудок» - https://t.me/gudokmall.

Стань свидетелем красивых спортивных соревнований.

Реклама. ИП Морозова З.Т.