В Самаре пройдет открытый «Турнир Памяти» по боксу

фото: ТК «Гудок»

На открытом «Турнире Памяти» в Самаре пройдут боксерские бои разных возрастных категорий.

Бои пройдут 6 мая с 13:00 до16:00 и 7 мая с 14:00 до 17:00 в ТК Гудок, зона отдыха «Поющие трубы». Гостей мероприятия ждут показательные состязания с участием Ярослава Никифорова, Рафи Хчояна, Сергея Бокова, автограф и фотосессии с приглашенными спортсменами звездами Hardcore Fighting Championship.

Подробную информацию о турнире можно узнать в Телеграм-канале ТК «Гудок» - https://t.me/gudokmall.

Стань свидетелем красивых спортивных соревнований.

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