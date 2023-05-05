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НовостиОбщество5 мая 2023 11:05

В Самарской области объявили штормовое предупреждение с 7 по 9 мая 2023 года

Местами температура воздуха опустится до -3 градусов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Перед заморозками в регионе ожидаются грозы и сильный ветер

Перед заморозками в регионе ожидаются грозы и сильный ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные ожидается резкая перемена погоды. В регион придут сильные ветра и грозы. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

– Днем 6 мая 2023 года местами в Самарской области ожидается гроза, усиление южного и северо-западного ветра. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности, – поделились в ГУ МЧС по Самарской области.

7 мая 2023 года погодные сюрпризы продолжатся. После шквалистого ветра в Самарской области ожидаются заморозки. Они начнутся ночью в воздухе и на поверхности почвы. Местами температура воздуха опустится до -1, -3 градусов.

Вплоть до 9 мая 2023 года в регионе будет действовать штормовое предупреждение, а уровень опасности станет оранжевым.

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