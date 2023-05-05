Житель Тольятти «подарил» мошенникам 1,9 млн рублей, которые копил на новую квартиру

Сначала тольяттинец не придал значения полученному смс, но потом запаниковал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области 50-летний местный житель, который работает фрезеровщиком на одном из заводов, перевел мошенникам почти 2 миллиона рублей.

— В мессенджере мужчине написал незнакомец и сообщил, что ему предоставлены услуги персонального менеджера финансовой организации как лучшему клиенту, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сначала тольяттинец не придал значения полученному смс, но потом запаниковал. Собеседник сообщил, якобы при проверке данных выяснилось, что на его имя оформляются кредиты. Чтобы предотвратить это, мужчину убедили оформить денежный займ и перевести деньги на «безопасный счет».

Тольяттинец поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел в течение суток на продиктованный счет мошенника 1 миллион 900 тысяч рублей.

После совершения операций у мужчины остался лишь удаленный диалог. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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