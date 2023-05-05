Фильм про восхождение слепого парня на Эльбрус бесплатно покажут в Самаре

Самарцы увидят фильм о трудностях и преградах на пути к мечте, о поддержке близких

В следующее воскресенье, 14 мая 2023 года, в Самаре состоится бесплатный показ фильма «Вслепую на Эльбрус». Это уникальная история восхождения слепого парня на самую высокую точку Европы. Увидеть картину можно будет в «Мягком кинотеатре» в ТК «Гудок».

Фильм представит сам автор — незрячий рекордсмен, основатель Ассоциации создателей инклюзивных медиапроектов «Жизнь в темноте» Иван Ерхов. По его словам, это фильм о трудностях и преградах на пути к мечте, о поддержке близких. Зрители смогут по-другому прочувствовать этот мир, как чувствует его незрячий человек.

— У нас получилась очень сильная, жизнеутверждающая и мотивирующая картина. Она доказывает, что все границы у нас только в голове. Я на личном примере показал, что в этой жизни все возможно. Главное — действовать, несмотря ни на что! — отметил Иван Ерхов.

Фильм будет сопровождаться тифлокомментариями и субтитрами. Для посещения показа необходима регистрация. Пройти ее можно по ссылке.

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