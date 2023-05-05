Праздничную подсветку включат на телебашне в Самаре в 7 и 9 мая 2023 года

Телебашню украсят изображениями радиоприемника, Александра Попова и салюта Фото: правительство Самарской области

Самарскую телебашню в эти майские праздники украсит необычная подсветка. Ее включат в День радио и в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ».

Так, в воскресенье, 7 мая 2023 года, на телебашне, которая располагается в районе пересечения улицы Советской Армии и Московского шоссе, появятся поздравления и символы праздника. Среди них: изображения радиоприемника, фото изобретателя радио Александра Попова, микрофона и радиоволн.

Во вторник, 9 мая 2023 года, на телебашне включат тематическую подсветку в честь Дня Победы. На медиаэкране разместят поздравления, символы праздника и салют. Архитектурно-художественная иллюминация начнет работать с наступлением сумерек. Демонстрировать ее будут до 23:00.

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