Появился рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Самарской области

Больше всего в регионе может получать управляющий объектом недвижимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис Работа.ру составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе Работы.ру.

Так, больше всего в регионе может получать управляющий объектом недвижимости. Такому специалисту готовы платить от 100 тысяч рублей. От кандидата требуется высшее образование и опыт работы от 3 лет.

Столько же предлагают программисту 1С. Претендент должен иметь высшее техническое или экономическое образование, опыт работы от 3 лет, навыки доработки типовых и нетиповых конфигураций, владеть языком запросов 1С и его расширениями для СКД.

Также в рейтинг вошла вакансия резчика по металлу с вахтовым методом работы, который может получать от 90 тысяч рублей. У кандидата должен быть опыт работы от 2 лет, а также квалификацией не ниже 3 разряда. Компания выдаст спецодежду и предоставит условия для проживания.

Зарплату от 80 тысяч рублей готовы выплачивать наладчику токарных станков с ЧПУ и инженер ПТО. В первом случае для трудоустройства нужно образование не ниже среднего специального, опыт работы от 2 лет, а также знание способов и правил механической и электромеханической наладки, устройства оборудования. А во втором случае – высшее образование, опыт от 3 лет, знание законодательства в области строительства.

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