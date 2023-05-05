Стало известно, как будут работать больницы Самарской области в выходные с 6 по 10 мая 2023 года

Для приема больных с признаками вирусных инфекций будут работать отдельно выделенные кабинеты – фильтры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будут работать больницы Самарской области в предстоящие выходные. Информацию озвучили в министерстве здравоохранения губернии.

- В случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122, - поделились в региональном Минздраве.

Для приема больных с признаками вирусных инфекций в эти дни будут открыты отдельно выделенные кабинеты – фильтры. В часы работы поликлиники будут выдавать пациентам льготные лекарственные препараты. Неотложная помощь продолжит работу в обычном режиме – с 8:00 до 20:00. Стационары и служба скорой медицинской помощи будут работать круглосуточно.

Помимо этого, дежурство организуют в травмпунктах. Во всех больницах губернии оно будет вестись в круглосуточном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.