Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 11:58

Губернатор Самарской области приехал в зону СВО в преддверии Дня Победы

Дмитрий Азаров передал бойцам подарки к 9 Мая и дополнительную спецтехнику
Илона МАЙСКАЯ
Глава региона передал бойцам письмо от вдовы участника Великой Отечественной войны Владимира Чудайкина

Глава региона передал бойцам письмо от вдовы участника Великой Отечественной войны Владимира Чудайкина

Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии Дня Победы вновь приехал в зону СВО. Он встретился с бойцами и передал им подарки к 9 Мая от земляков, гуманитарный груз и дополнительную спецтехнику, в том числе радиоэлектронное ружье. Это устройство позволяет выводить из строя беспилотники противника.

— С пустыми руками никогда не приезжаю. Благодаря информации от бойцов мы всегда точно знаем, что необходимо из амуниции, какие дополнительные технические средства нужны. Сейчас привезли прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, — сказал Дмитрий Азаров.

Военнослужащие поблагодарили главу региона за помощь. Они отметили, что он привез все то, что им нужно в первую очередь для выполнения боевых задач.

Как и в прошлые свои приезды в зону СВО, Дмитрий Азаров на месте пообщался с бойцами и записал их обращения. Все вопросы будут отработаны по возвращению в Самарскую область.

— Поверьте, на самарской земле о вас ни на секунду не забывают. Все за вас переживают, молятся, стараются всеми силами помочь, — подчеркнул губернатор.

В ходе поездки на передовую глава региона также передал письмо от вдовы Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Владимира Чудайкина — Лидии Дмитриевны. В нем она написала добрые слова и пожелания для бойцов, а также призвала «вырывать оставшиеся корни фашизма и уничтожать их». Передал Дмитрий Азаров и другой презент от самарчанки — поэму «Василий Теркин», чтобы бойцы читали эту книгу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал