Губернатор Самарской области приехал в зону СВО в преддверии Дня Победы

Глава региона передал бойцам письмо от вдовы участника Великой Отечественной войны Владимира Чудайкина Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии Дня Победы вновь приехал в зону СВО. Он встретился с бойцами и передал им подарки к 9 Мая от земляков, гуманитарный груз и дополнительную спецтехнику, в том числе радиоэлектронное ружье. Это устройство позволяет выводить из строя беспилотники противника.

— С пустыми руками никогда не приезжаю. Благодаря информации от бойцов мы всегда точно знаем, что необходимо из амуниции, какие дополнительные технические средства нужны. Сейчас привезли прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, — сказал Дмитрий Азаров.

Военнослужащие поблагодарили главу региона за помощь. Они отметили, что он привез все то, что им нужно в первую очередь для выполнения боевых задач.

Как и в прошлые свои приезды в зону СВО, Дмитрий Азаров на месте пообщался с бойцами и записал их обращения. Все вопросы будут отработаны по возвращению в Самарскую область.

— Поверьте, на самарской земле о вас ни на секунду не забывают. Все за вас переживают, молятся, стараются всеми силами помочь, — подчеркнул губернатор.

В ходе поездки на передовую глава региона также передал письмо от вдовы Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Владимира Чудайкина — Лидии Дмитриевны. В нем она написала добрые слова и пожелания для бойцов, а также призвала «вырывать оставшиеся корни фашизма и уничтожать их». Передал Дмитрий Азаров и другой презент от самарчанки — поэму «Василий Теркин», чтобы бойцы читали эту книгу.

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