На месте ЧП работают пожарные расчеты и сотрудники ГИБДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в пятницу, 5 мая 2023 года, в Советском районе Самары произошел пожар. На улице Кабельной, 3 загорелся многоквартирный трехэтажный дом. На месте работают несколько пожарных расчетов.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 14:58. По прибытии установлено, что горит кровля МКД. Площадь пожара составляет 420 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2. Проводится эвакуация, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия сейчас работают и полицейские. По данным ГУ МВД по региону, сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют беспрепятственный проезд для спецтранспорта. К месту пожара направлены ближайшие автопатрули. Выехала следственно-оперативная группа и руководство УМВД по Самаре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал