Самарские нефтепереработчики пробежали на роликах 78 километров в «Марафоне Победы»

Каждый участник «Марафона Победы» проехал около восьми километров. Фото Ирины Маркеловой

Уже не первый год Куйбышевский НПЗ проводит масштабную спортивно-патриотическую акцию «Марафон Победы», приуроченную к 9 мая. Сотрудники предприятия в знак солидарности со страной и уважения к подвигу ее защитников организуют пробеги по памятным местам. Самара (Куйбышев) - запасная столица государства и город Трудовой Доблести, поэтому свидетельства подвига советского народа здесь можно встретить чуть ли не на каждом шагу. В этом году молодые специалисты составили маршрут по центру города, стартовав от мемориального комплекса «Скорбящая Мать-Родина». От вечного огня ребята отправились на Аллею маршалов Победы, одной из остановок стала площадь Куйбышева. Именно здесь 7 ноября 1941 года состоялся легендарный военный парад боевых резервов, показавший представителям неопределившихся держав мощь и силу духа Советского Союза. Побывала группа роллеров и у бункера Сталина, и у стелы, установленной в честь фронтовиков завода им. Масленникова. Здесь они почтили память всех заводчан, оставивших свои семьи ради борьбы с фашизмом. В ходе акции каждый роллер преодолел около восьми километров, а в общей сложности дистанция составила символические 78 км в честь 78-й годовщины Дня Победы.