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НовостиОбщество5 мая 2023 12:17

Самарские нефтепереработчики пробежали на роликах 78 километров в «Марафоне Победы»

В преддверии 9 мая роллеры посетили памятные места Самары
Анна ФЕДОРОВА
Каждый участник «Марафона Победы» проехал около восьми километров. Фото Ирины Маркеловой

Каждый участник «Марафона Победы» проехал около восьми километров. Фото Ирины Маркеловой

Уже не первый год Куйбышевский НПЗ проводит масштабную спортивно-патриотическую акцию «Марафон Победы», приуроченную к 9 мая. Сотрудники предприятия в знак солидарности со страной и уважения к подвигу ее защитников организуют пробеги по памятным местам. Самара (Куйбышев) - запасная столица государства и город Трудовой Доблести, поэтому свидетельства подвига советского народа здесь можно встретить чуть ли не на каждом шагу. В этом году молодые специалисты составили маршрут по центру города, стартовав от мемориального комплекса «Скорбящая Мать-Родина». От вечного огня ребята отправились на Аллею маршалов Победы, одной из остановок стала площадь Куйбышева. Именно здесь 7 ноября 1941 года состоялся легендарный военный парад боевых резервов, показавший представителям неопределившихся держав мощь и силу духа Советского Союза. Побывала группа роллеров и у бункера Сталина, и у стелы, установленной в честь фронтовиков завода им. Масленникова. Здесь они почтили память всех заводчан, оставивших свои семьи ради борьбы с фашизмом. В ходе акции каждый роллер преодолел около восьми километров, а в общей сложности дистанция составила символические 78 км в честь 78-й годовщины Дня Победы.