Массовые рейды ГИБДД пройдут в Самарской области в майские праздники

Сотрудники ГИБДД в предстоящие дни будут работать в усиленном режиме Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В предстоящие четыре дня на дорогах Самарской области станет больше сотрудников ГИБДД. В майские праздники полицейские проведут масштабные рейды по выявлению нарушителей ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В первую очередь правоохранители будут «охотиться» на нетрезвых водителей и на тех, кто допускает грубые правонарушения. Напомним, за езду в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание ждет автомобилистов, которые откажутся проходить медицинское освидетельствование.

Госавтоинспекция Самарской области призывает участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, быть внимательнее и осторожнее. В частности, водителей просят не превышать скорость, не совершать рискованные маневры и не выезжать на встречные полосы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал