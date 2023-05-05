Акция «Ночь военно-исторических музеев» прошла в Самарской области

Каждый музей-участник подготовил экскурсионные программы о подвигах, героях и истории России. Фото: минкульт Самарской области

В среду, 3 мая, в Самарской области прошла акция «Ночь военно-исторических музеев» в рамках международного фестиваля антифашисткой песни «Гитары в строю!».

Все желающие могли посетить основные экспозиции музеев региона бесплатно. Каждый музей-участник подготовил экскурсионные программы о подвигах, героях и истории России. В министерстве культуры Самарской области отметили, что музеи хранят память о значимых событиях, повлиявших на ход мировой истории, рассказывают и показывают факты прошлого, помогая разобраться в настоящем.

— Это еще одна возможность отдать дань уважения людям, которые сохранили веру в нашу сильную и величественную Россию и отстояли ее в годы Великой Отечественной Войны, — сказала министр культуры региона Ирина Калягина..

Отмечается, что на мероприятие в Исторический парк пришло много молодых людей. Для них организовали экскурсию «Салют Победы» и показ фильмов «Александр Маленький» и «А зори здесь тихие».

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