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НовостиПроисшествия5 мая 2023 12:42

Пожар в доме на ул. Кабельной в Самаре 5 мая 2023 локализовали на площади 450 кв. м

Из здания эвакуировали 26 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
Пожарные продолжают бороться с огнем, который охватил крышу трехэтажки

Пожарные продолжают бороться с огнем, который охватил крышу трехэтажки

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре локализовали пожар в трехэтажном жилом доме на улице Кабельной, 3. Для тушения пожара привлечены 120 человек и 41 единица техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Пожар на кровле многоквартирного дома на улице Кабельной в Советском районе был локализован в 16:05 на площади 450 кв. м. Из здания эвакуированы 26 человек. Погибших и пострадавших нет, - отметили в оперативном ведомстве.

Напомним, крыша трехэтажки загорелась ближе к трем часам дня. Изначально сообщалось, что огонь распространился по территории в 420 кв. м. Теперь площадь возгорания возросла.

Причина пожара пока неизвестна. Однако, как сообщили очевидцы в группе «ДТП 163 Самара», накануне на крыше дома велись работы. Якобы слесари там проводили резку старого расширительного бочка отопления. Горожане не исключают, что это могло привести к возникновению возгорания.

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