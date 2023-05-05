В Самарской области оформлено более 90 тысяч заявок на карту жителя губернии

У карты жителя губернии множество возможностей. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

В Самарской области продолжается оформление карты жителя губернии. Это масштабный цифровой проект, который реализуется региональным правительством совместно с платежной системой «Мир» и банками-партнерами. Функционал карты жителя позволяет использовать ее как полноценную банковскую карту, проездной и льготную транспортную карту, полис ОМС, ключ от «умного» домофона, а также получать скидки и бонусы от партнеров проекта – это свыше 200 компаний, среди которых туристические агентства, фитнес-центры, розничные магазины и культурные пространства. На карту также можно зачислять заработную плату, пенсию и все виды бюджетных выплат.

Всего с начала запуска проекта жители региона оформили более 90 тысяч заявок на получение универсальной пластиковой карты. Из них 70 тысяч – в банке ВТБ.

- Мы заинтересованы в постоянном развитии этого продукта – добавлении в него нового функционала и специальных бонусов для пользователей. Дополнительный импульс продвижению проекта придает активная поддержка со стороны региональных властей, благодаря которой к нему присоединяются новые партнеры, увеличивается число сервисов, делая продукт качественным и полезным для его держателей, – комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.