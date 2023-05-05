В Самарской области в 2,3 раза вырос спрос на мангалы

На майские праздники отдыху - время, делу - час. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Майские праздники - традиционное время дач и шашлыков. По данным популярных маркетплейсов, жители Самарской области собираются в основном отдыхать и в меньшей степени – заниматься полезными дачными делами.

Больше всего в последние дни апреля вырос спрос на мангалы, самой популярной услугой стала помощь мангальщика, а самой необычной – заниматель беседки для пикника. Таковы данные аналитиков маркетплейса Ozon, маркетплейса услуг YouDo.com и МТС Банка за март-апрель 2023 года.

В последние десять дней апреля 2023 года продажи мангалов выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом марта. Принадлежности для барбекю, решетки и шампуры показали рост на 60%, а спрос на мясо для шашлыка увеличился на четверть. В целом общее число заказов в категории «Отдых и пикник» на маркетплейсе выросло в 1,5 раза в конце апреля 2023 года.

Также жители Самарской области планируют в майские праздники высаживать растения, приводить в порядок участки и обновлять дома. Продажи садовых принадлежностей выросли на 28%, а строительных материалов – на 14%. Растут продажи систем для полива, секаторов, а также ручных опрыскивателей. Что касается самих растений, чаще всего волжане интересуются семенами овощей, клубнями и луковицами, а еще готовыми наборами для выращивания. Большим спросом в этом году пользуются и семена газонной травы.

В последние дни апреля 2023 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца на мангальщиков, помощников на пикнике, водителей и тех, кто даже займет беседку для пикника.