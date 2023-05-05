В Самаре завершается укрепление стартового котлована у перекрестка улиц Полевой и Ново-Садовой

Пока на время майских праздников все работы в историческом центре приостановили. Фото: администрация Самары

В Самаре в зоне строительства станции метро «Театральная» в районе перекрестка улиц Полевой и Ново-Садовой работы идут по утвержденному графику. Там почти завершено укрепление стартового котлована.

— В середине следующей недели начнется доставка отдельных элементов тоннелепроходческого комплекса. После этого рабочие приступят к его монтажу. В процессе задействуют автокран, который к старту монтажных работ прибудет из Москвы, — рассказали в администрации Самары.

На данный момент в исторической части города внутри коллектора в смотровых колодцах установили 12 видеокамер. Они помогут в более детальном мониторинге работ для минимизации влияния будущей проходки на коллектор. В дальнейшем установят еще GPS-датчики. Это должны сделать 10 мая, а окончание работ в полном объеме намечено на 19 мая.

Пока на время майских праздников все работы в историческом центре приостановили. После 9 мая они возобновятся и продолжится рассмотрение вопроса о последующем закрытии участка на улице Самарской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.