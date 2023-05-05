Дополнительные автобусы подадут после концерта на пл. Куйбышева в Самаре 9 мая 2023 года

Перевозчик предоставит 10 дополнительных автобусов после концерта в честь Дня Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работу общественного транспорта усилят в Самаре в День Победы, 9 мая 2023 года. Жители и гости города смогут уехать после концерта на площади имени В.В. Куйбышева на дополнительных автобусах и трамваях.

- Перевозчик предоставит 10 дополнительный автобусов. С 22:00 они будут ждать пассажиров на участке улицы Самарской от Красноармейской до Льва Толстого. Оттуда автобусы поедут по маршрутам №№ 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47 и 50, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, как минимум до 23:30 будет работать весь подвижный состав на трамвайных маршрутах №№ 1, 3, 5, 20 и 22. До этого же времени в День Победы будет ходить троллейбус № 6.

Что касается метро, то оно будет функционировать в обычном порядке, по режиму выходного дня. Однако с 20:30 до 24:00 интервал движения поездов сократят с 12,5 до 10 минут.

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