Стала известна программа Зеленого Марафона в Самаре

Принять участие в марафоне может каждый. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

20 мая с 07:00 до 16:00 в Самаре состоится большой спортивный праздник Зеленый марафон.

В программе десятого забега: дистанция на 420 метров для детей, забеги на 4,2 км и 10 км, инклюзивный забег и забег для участников с собаками, ползунковый забег для самых маленьких. Участие бесплатное. Всем финишерам — памятные медали. Гостей праздника также ждет насыщенная развлекательная программа.

Тайминг ключевых активностей:

07:00-08:45 - Регистрация на забег 10 км.

08:30 - 08:45 - Разминка для участников забега на 10 км.

09:00 - Старт забега 10 км.

09:30-16:00 - Работа всех зон активностей (мастер-классы, программа на сцене, конкурсы и пр.).

09:00-10:30 - Регистрация на детские забеги (7-10 лет, 11-13 лет).

09:00-11:30 - Регистрация на инклюзивный старт.

09:00-12:10 - Регистрация на забег 4,2 км.

10:00-10:20 - Торжественное открытие, объявление графика забегов, награждение победителей забега на 10 км.

10:20 - 10:30 - Разминка для участников детских забегов.

10:30 - 11:15 - Детский забеги 420 м: 4-6 лет без регистрации, 7-10 лет, 11-13 лет.

Дистанция 420 м. Награждение участников детских забегов.

11:30 - Инклюзивный старт на инвалидных креслах-колясках (для людей с ОВЗ).

Дистанция 420 м.

11:45-12:00 - Общая разминка.

12:00 – Акция «Дань Волге в День Волги».

12:10-12:25 - Построение на массовый забег.

12:30.- Старт массового забега взрослые и дети от 14 лет, Дистанция 4,2 км.

12:00 - 13:00 - Регистрация на забег с собаками.

13:30 - 14:00 – Забег с собаками.

14:00-14:30 - Награждение победителей забега 4,2 км, инклюзивного старта.

Организатор марафона – Сбер.