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НовостиПроисшествия5 мая 2023 13:17

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой № 492 в Самарской области 5 мая 2023

В межмуниципальный автобус врезалась легковушка
Анастасия ФИЛАТОВА
Авария произошла на трассе между Самарой и Новокуйбышевском

Авария произошла на трассе между Самарой и Новокуйбышевском

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в пятницу, 5 мая 2023 года, на трассе между Самарой и Новокуйбышевском произошло ДТП. В 14:45 в маршрутку № 492 врезался автомобиль Chevrolet Lacetti. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- По предварительным данным, водитель легкого автомобиля при выезде с прилегающей территории не пропустил автобус Ford Transit, который двигался по главной дороге. Тот перевозил пассажиров по межмуниципальному маршруту № 492. За медицинской помощью обратились семь человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте ДТП. Они опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Иномарка получила серьезные повреждения

Иномарка получила серьезные повреждения

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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