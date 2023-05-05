Дмитрий Азаров на Донбассе поздравил ветерана с наступающим Днем Победы

Вера Дьяченко рассказала Дмитрию Азарову, как ей приходилось оперировать бойцов. Фото: Ольга Павловская

В ходе очередной поездки в зону СВО губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Веру Дьяченко.

Одна из самых уважаемых жительниц города Снежное, которой 14 мая исполнится 97 лет, во время войны окончила курсы медсестры и в 17 лет ушла на фронт. Она спасала жизни солдат во время битв на Курской дуге и на других фронтах, а также в сражениях за освобождение Будапешта.

Вера Дьяченко рассказала Дмитрию Азарову, как ей приходилось оперировать бойцов, когда даже воды не было, и оставалось только собирать росу. Тысячи бойцов, раненные и контуженные, прошли через руки юной медсестры. Сейчас ветеран переживает за то, что происходит на ее родной земле и верит, что скоро снова наступит мир.

В завершении встречи губернатор Самарской области поздравил Веру Ивановну с наступающим праздником Победы и пообещал выполнить ее просьбу посадить во дворе ее дома липу на место спиленной и починить протекающую крышу.

Также Дмитрий Азаров по просьбе вдовы Героя Советского Союза Лидии Чудайкиной будучи на Донбассе навестил ее брата. Глава региона поздравил его с наступающим праздником, вручил подарок и расспросил о жизни и необходимой помощи.

— Мы чтим память о нашем Герое Владимире Чудайкине, чтим его семью, относимся к ней с огромным уважением. Мы виделись с ней 1 мая, она рассказала про вас, а я пообещал постараться заехать к вам. Поручение вашей сестры выполняю: из Самары вам привет от нее привезли, — сказал Дмитрий Азаров брату Лидии.

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