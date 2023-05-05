Сотрудники и ветераны самарского «ОДК-Кузнецов» возложили цветы к Вечному огню

На двигателестроительном предприятии прошли торжественные мероприятия, посвященные годовщине Победы / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В пятницу, 5 мая 2023 года, на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» прошли мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот день ветераны производства посетили новые и модернизированные объекты завода. Для них организовали специальную автобусную экскурсию.

- Нам отрадно видеть, как преображается завод, с которым мы когда-то связали свою жизнь. Современное оборудование в новых огромных корпусах просто поражает воображение. В цехах работает много молодых людей, растут заказы. Есть работа, значит есть у предприятия будущее, - отметила председатель совета ветеранов «ОДК-Кузнецов» Татьяна Рассолова.

У мемориального комплекса «Моторостроителям военных лет – фронтовикам и ветеранам труда 1941-1945 гг.» состоялись торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню. После этого прошли праздничных концерт и вынос памятных знамен. Торжественные мероприятия состоялись и на площадке завода в ОП «Управленческий». Ветераны и работники возложили цветы к Вечному огню у стелы «Вам, беззаветным защитникам нашим».

Кроме того, в преддверии Дня Победы волонтеры навестили ветеранов войны и труда, которые трудились на предприятии в военные и послевоенные годы. Они вручили им подарки. Также на заводе провели шествие «Бессмертного полка», акции «Георгиевская лента», «Флаги Победы», «Стена памяти». В понедельник, 8 мая 2023 года, молодые специалисты «Кузнецова» вместе с управляющим директором Алексеем Соболевым примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в Самаре.

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