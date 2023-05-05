Пожарные потушили кровлю трехэтажного дома на ул. Кабельной в Самаре 5 мая 2023 года

Прокуратура начала проверку из-за пожара в жилом доме в Советском районе Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре потушили пожар в трехэтажном многоквартирном доме на улице Кабельной, 3. Его ликвидировали на площади 450 кв. м в 17:06 пятницы, 5 мая 2023 года. Борьба с огнем заняла около двух часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, пожар в доме на улице Кабельной вспыхнул ближе к трем часам дня. Там загорелась кровля. Из здания эвакуировали 26 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Причина происшествия пока неизвестна.

Прокуратура Советского района организовала по факту случившегося проверку. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение противопожарного законодательства при содержании дома. Сейчас решается вопрос о предоставлении жилья людям, чьи квартиры пострадали в пожаре.

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