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НовостиПроисшествия5 мая 2023 13:52

Пожарные потушили кровлю трехэтажного дома на ул. Кабельной в Самаре 5 мая 2023 года

На борьбу с огнем ушло около двух часов
Анастасия ФИЛАТОВА
Прокуратура начала проверку из-за пожара в жилом доме в Советском районе

Прокуратура начала проверку из-за пожара в жилом доме в Советском районе

Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре потушили пожар в трехэтажном многоквартирном доме на улице Кабельной, 3. Его ликвидировали на площади 450 кв. м в 17:06 пятницы, 5 мая 2023 года. Борьба с огнем заняла около двух часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, пожар в доме на улице Кабельной вспыхнул ближе к трем часам дня. Там загорелась кровля. Из здания эвакуировали 26 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Причина происшествия пока неизвестна.

Прокуратура Советского района организовала по факту случившегося проверку. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение противопожарного законодательства при содержании дома. Сейчас решается вопрос о предоставлении жилья людям, чьи квартиры пострадали в пожаре.

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