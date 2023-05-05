Холодную воду отключат на восьми улицах Самары с 10 по 12 мая

В течение недели список работ могут скорректировать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 10 по 12 мая планируется кратковременное отключение холодной воды на восьми улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Так, 10 мая с 10:30 до 20:00 без воды останутся жители по ул. Минусинской, 5; ул. Спутника, 3, 7, 8, 10; ул. Лысвенской, 1а, 2, 5, 7, 9-15, 17, 19, 21, 23; ул. Старонабережной, 90, 92, 94, 102, 104, 106; пер. Енисейский 5, 7, 9, 11, 13, 17.

Бойлер будет установлен на ул. Старонабережной, 106. В четверг, 11 мая, холодное водоснабжение отключат по ул. Ташкентской, 135-153 и ул. Стара-Загора, 220-224; 228-232. А 12 мая воды не будет на ул. Кабельной, 1-3. Бойлер установят на Кабельной, 2. Ориентировочное время отключения: с 9:00 до 13:00.

Жителей просят при необходимости заранее запастись водой. Информация является предварительной, в течение недели список работ могут скорректировать.

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