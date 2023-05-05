Потребительская активность россиян в апреле выросла на 9% по сравнению с 2022 годом

Самая значительная статья расходов в бюджете россиян - продукты. Фото: https://ru.freepik.com/author/pvproductions.

В апреле 2023 года россияне потратили в среднем на 9% больше на повседневные нужды, чем годом ранее. Об это свидетельствует статистика торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД». По сравнению с мартом текущего года спрос существенно не изменился.

Траты на продукты занимают четверть от всех расходов покупателей. Потребление выросло на 4% относительно прошлогоднего уровня, превысив 100 млрд рублей.

Траты на топливо в апреле – на 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 4% - чем месяцем ранее. На покупку автотоваров россияне на 17% больше, чем год назад и на 10% больше, чем в марте.

Сфера услуг также выросла на четверть к прошлому году, но по сравнению с мартом спрос снизился. На одежду и обувь россияне потратили в апреле на 22% больше по объему и на 11% - по количеству, чем год назад. Рост по сравнению с мартом - в пределах 4%.

На товары для дома покупатели в прошлом месяце потратили на 25% больше, чем годом ранее, но число покупок выросло незначительно. Спрос на мебель в единицах товара вырос к апрелю 2022 года на 14% и на 7% - к марту 2023-го, а по объему трат на 18% и 8% соответственно. Закупки стройматериалов и инструмента с началом сезона сохраняют показатель апреля прошлого года и на 5% выросли к марту нынешнего.

Сезонный рост отмечен в категории товаров для спорта и активного отдыха, здесь объем трат и число покупок выросло на 16% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с мартом рост трат составил 15%.

- Сегодня население увереннее планирует ежемесячные расходы и отказывается от исключительно «сберегающей» тактики, как это было в апреле прошлого года, – комментирует руководитель отдела продаж аналитических сервисов Первый ОФД Александра Красовская.